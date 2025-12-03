Yeni Şafak
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'la görüştü

20:493/12/2025, Çarşamba
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konferanslara katılmak üzere ülkeye gelen Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konferanslara katılmak için KKTC'ye giden Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Bilal Erdoğan'ı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilal Erdoğan da ekimde KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman'ı tebrik etti.

Erhürman ve Erdoğan birbirine hediye takdim etti.


