KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'la görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konferanslara katılmak için KKTC'ye giden Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ı kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Bilal Erdoğan'ı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bilal Erdoğan da ekimde KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman'ı tebrik etti.
Erhürman ve Erdoğan birbirine hediye takdim etti.