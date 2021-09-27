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POLİTİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için her fırsatı kullanacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız." dedi. Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için her fırsatı kullanacağız
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası Tatar, AA muhabirinin, görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"İyi bir öğle yemeği oldu. Çeşitli konuları konuştuk ilerleme görmeyi umut ediyoruz ama tabii bu sadece öğle yemeğiydi. Genel Sekreter birkaç gün içinde görüşmeye ilişkin bir açıklama yapacak. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Genel Sekreter'in yeni yollar bulabileceğine inanıyoruz. Bizim hakkımız, egemen eşitlik ve tanınmak ve bu şekilde önümüze bakabiliriz. Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız."

'Eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız'

Tatar, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız." ifadesini kullandı.

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