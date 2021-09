KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için her fırsatı kullanacağız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız." dedi. Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 27 Eylül 2021, 23:13 Son Güncelleme: 28 Eylül 2021, 00:24 AA