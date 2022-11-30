Koca denizi paylaşamadılar: Balıkçı teknesini diğer teknenin üzerine sürüp çarptı

Olay, akşam saatlerinde Karataş ilçesi açıklarında meydana geldi.
İddiaya göre, balık avlamak için Akdeniz'e açılan 2 balıkçı teknesinin kaptanı arasında, alan konusunda sorun yaşandı. Kaptanlardan biri, teknesini diğer teknenin üzerine sürüp, hafif şekilde çarptı.
O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, teknedekiler birbirlerine küfürler yağdırdı.
Balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye gelmesiyle kıyıya döndü. Denizde sorun yaşayan balıkçıların, Sahil Güvelik ve Karataş Balıkçılar Kooperatifi yetkililerinin araya girmesiyle barışıp, birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.
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Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı.
Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı.
Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak’ı başını keserek öldürdü.
Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören Ahmet Emre Irmak, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.
Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba Hikmet Irmak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Emre Irmak’ın rahatsızlığına bağlı ilaçlar kullandığı iddia edildi.
Kadın cinayeti kurbanı olan Elif Irmak’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de vahşet: Tartıştığı karısını başını keserek öldürdü
Denizli'de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.
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Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım’da gerçekleştirdikleri PKKKCK operasyonunda gözaltına aldıkları 18 şahsın ifadeleri ve dijital materyallerden elde edilen görüntülerden yola çıkarak, 2 YPGPYD üyesi şahsın Mersin’e geldiğini tespit etti.
Olası bir eylemsel faaliyeti önlemek amacıyla hız kesmeden düğmeye basan ekipler, dron destekli 50 polisin katılımıyla adresi tespit edilen şahıslara yönelik gece operasyonu gerçekleştirdi.
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye’de örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenilen N.E ve O.A yakalanarak, gözaltına alındı.
Suriye'den Mersin'e geldikleri tespit edildi: YPG’ye gece operasyonu
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen gece operasyonunda, Suriye'den Mersin'e geldiği tespit edilen iki YPG'li şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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Olay saat 19.00 sıralarında Bursanın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesinde bulunan Selahattin Eyyübi camiinde meydana geldi. Ubeyt Menteş, yatsı namazı öncesinde abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatında yürürken, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Başının üzerine düştüğü zeminde hareketsiz yatan Menteşi gören cami cemaati durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ubeyt Menteşin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ubeyt Menteşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Abdest almaya giderken caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü
Abdest almaya giderken caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatında yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Ubeyt Menteş (65), yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.