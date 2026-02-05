Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini paylaştıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini paylaştıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

16:335/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Kocaeli
Kocaeli

Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini depolayıp paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların yer aldığı müstehcen görüntülerin depolanıp paylaşıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#çocuk
#görsel
#Görüntü
#Kocaeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Osmaniye kura çekimi ne zaman hangi gün yapılacak? Osmaniye 2 bin 990 konut TOKİ kura çekiliş listesi açıklandı