Kocaeli’de havaya ateş açan çocuğa para cezası

Kocaeli’de havaya ateş açan çocuğa para cezası

Havaya ateş eden çocuğa 15 bin TL idari para cezası uygulandı
Havaya ateş eden çocuğa 15 bin TL idari para cezası uygulandı

Kocaeli'de 3 çocuktan biri yolda yürürken elindeki tabancayla havaya ateş açtı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, tabancanın kuru sıkı olduğunu tespit ederken, havaya ateş açan çocuğa 15 bin TL idari para cezası kesildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolda yürürken kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan çocuğa 15 bin TL idari para cezası uygulandı.


Olay, dün Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak’ta meydana geldi. Yaşları 18’den küçük olduğu tahmin edilen 3 çocuk yolda yürürken içlerinden biri elindeki tabancayla havaya iki el ateş etti. Şans eseri yaralanan olmazken, olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun havaya ateş etmesi ve ardından yanındaki iki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüdüğü anlar yer aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, silahın kuru sıkı tabanca olduğunu tespit etti. Kuru sıkı tabancaya el konulurken, havaya ateş eden çocuğa 15 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca
"genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması"
suçu kapsamında da tahkikat başlatıldığı bildirildi.



#Ateş
#Çocuk
#Para Cezası
