Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı

Tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı

00:187/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Tedaviye alınan S.B.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor
Tedaviye alınan S.B.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor

Sakarya'da kafede oturan arkadaş grubu arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Ö. belinden çıkardığı tabancayla S.B.'ye ateş etti. Yaralanan S.B. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şahıs için çalışmalar devam ediyor.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde A.Ö. (22), tartıştığı arkadaşı S.B.'yi (20) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Bir kafenin önünde oturup, sohbet eden arkadaş grubundaki A.Ö. ile S.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., belinden çıkardığı tabancayla S.B.’ye ateş etti. Olayda S.B., ayak ve kalçasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.B., buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan S.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan A.Ö.'yü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.



#Tartışma
#Silah
#Yaralama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış Olimpiyatları 2026: Türkiye Kış Olimpiyatlarına kaç sporcu ile katılıyor? Türkiye hangi branşlarda yarışıyor?