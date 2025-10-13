Kocaeli Stadyumu’nda yarın saat 21.45’te oynanacak Türkiye-Gürcistan A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu müsabakası öncesinde taraftar yoğunluğuna karşı ulaşım ve park düzenlemeleri belirlendi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Sürmene Sokak, Çimenlik Sokak ve Ahmet Mümtaz Bey Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Vatan Caddesi’nin Hyundai Fabrika girişi noktasından itibaren araç geçiş kartı bulunmayan araçların geçişine izin verilmeyecek. Ayrıca Asım Kibar OSB kavşağından itibaren saat 14.00’ten sonra ağır vasıta araçların geçişine izin verilmeyecek ve bu araçlar trafik ekiplerince otoyol güzergâhına yönlendirilecek. Geçiş kartı olmayan araçlar, görevlilerce belirlenen otopark alanlarına yönlendirilecek.