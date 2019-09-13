Gündem Kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı
İSTANBUL

Kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

Maltepe'de kolonlarında çatlak oluşan bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Belediyede ekipleri, binanın beton kalitesini ölçmek için numune alınacak. Çıkan sonuca göre binanın güçlendirilmesi veya yıkımına karar verilecek.

Haber Merkezi AA
Apartmanın pencere ve kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine haber verdi.
Apartmanın pencere ve kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine haber verdi.

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan apartman, boşaltıldı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi İnciler Sokak'ta bulunan beş katlı Ömeroğlu Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, duydukları ses üzerine evlerinden dışarıya çıktı.

Apartmanın pencere ve kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine haber verdi.

  • İhbar üzerine olay yerine gelen Maltepe Belediyesi İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından binayı mühürledi.

Binadan ayrılan apartman sakinleri geceyi geçirmek için yakınlarının yanına giderken, polis ekipleri de hırsızlığa karşı bina çevresinde önlem aldı.

Belediye ekipleri numune alacak

Belediyeden alınan bilgiye göre, pazartesi günü binanın beton kalitesini ölçmek için numune alınacak. Çıkan sonuca göre binanın güçlendirilmesi veya yıkımına karar verilecek.

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