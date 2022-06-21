'Koltuk' tartışması deniz otobüsünü iskeleye geri döndürdü.

Olay, hafta sonu Marmara ilçesinde meydana geldi. Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO’ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.
GÖREVLİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı. İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi. Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Yaşananlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul’a gönderildiği belirtildi.
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 13 Haziran günü saat 14.00 sıralarında, 550 kişinin çalıştığı kozmetik fabrikasında statik elektrikten kaynaklı yangın çıktı.<br>
Yangına komşu iller Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ'dan gönderilen takviye ekiplerle birlikte 26 itfaiye aracı, jandarma bünyesindeki 2 ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 21 TOMA ile müdahale edildi.<br>
Sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile 250'yi aşkın personelin görev yaptığı bölgede yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın, tamamen söndürüldü. 50 kişinin dumandan etkilendiği yangında 8 bin metrekarelik alanda hasar oluştu. <br>
Yangına müdahale edilen, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 21 TOMA'dan hem söndürme ve hem de soğutma çalışmalarında toplam 550 ton su ve 900 litre köpük kullanıldı.<br>
TOMA'ların yangına anları ise araçların kameralara yansıdı. Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinin kritik noktalarında görevlendirilen TOMA'lar, yangınlarda da verilen talimatlar doğrultusunda müdahalede kullanılıyor. TOMA'lar ile Bağlar ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde bulunan boya deposu ile Sento Caddesi'nde ev yangınına müdahalede bulunuldu.
Diyarbakır'da 8 bin metrekarede çıkan ve 4 saat süren yangında sadece TOMA'lar 550 ton su sıktı
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 13 Haziran'da kozmetik fabrikasında çıkan ve 4 saat süren yangına; komşu illerden de gönderilen takviye itfaiye ekipleri ve jandarmanın yangın söndürme araçlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 21 TOMA ile de müdahale edildi. Yangın, 8 bin metrekarelik alanda hasara neden olurken, sadece TOMA'lardan söndürme çalışması için 550 ton su ile 900 litre köpük kullanıldı.
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Konyaaltı ilçesinde, özellikle mayıs ayından itibaren yüzlerce karavan sahibi, sahile yakın birçok cadde ve sokağı sabit park yeri olarak kullanmaya başladı. Pandemi döneminde izole tatil yöntemlerinden biri olarak ciddi artış gösteren karavan tatiliyle ilgili 11 kilometrelik Konyaaltı sahiline yakın birçok cadde ve sokak, park ettikleri alanda aylarca kalan karavancılar tarafından işgal edildi.
Sahile yakın cadde ve sokakların neredeyse tamamında karavan parkları görmek mümkün hale geldi. Her türlü karavan tipinin yanı sıra bazı kişilerin otobüs ve minibüsleri de karavan gibi kullandığı görüldü. Bu kişiler, sahile en yakın bulabildikleri sokaklara park ettikleri otobüsler ve minibüslerde yaşıyor.
BELEDİYELERE YOĞUN ŞİKAYET<br><br>Karavan araçların hem büyük olması hem de birçoğunun sokak veya caddelerde aylarca konaklaması nedeniyle bu bölgelerde yaşayanlar, kendi araçlarını park etme sorunu yaşarken, karavanların sokak ve caddeleri işgal etmesinden rahatsız oluyor.
Karavanlarla ilgili hem Büyükşehir Belediyesi hem de Konyaaltı Belediyesi'ne yoğun şikayetler gelmeye başladı.<br>Konyaaltı sahilinin günlük ziyaretçi trafiğini de olumsuz etkileyen sabit karavan parkları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nca Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı meclis gündemine alınması için teklif yazısı gönderildi. Haziran ayı meclis toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında yapılan oylamada, teklifin gündeme alınması oy birliğiyle kabul edildi.
KARAVAN PARKI OLUŞTURULACAK<br><br>Haziran gündemine alınan ancak henüz içeriği bu ay içindeki başka meclis toplantısında görüşülecek teklif yazısına göre, sahilde Büyükşehir Belediyesi'nce yeni karavan park alanı oluşturulması planlanıyor.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Arapsuyu Mahallesi'ndeki 6 bin 329 metrekarelik alanın, 4 bin 114 metrekarelik kısmının karavan parkı olarak kullanılması önerildi.
PARK DIŞINDA YASAKLANIYOR<br><br>Teklif yazısında, Konyaaltı ilçe sınırlarında belirlenen alan dışında karavan araçlarının bekleme ve park etmelerinin yasaklanması da yer alıyor. Belirlenen karavan parkı alanı dışında konumlandığı tespit edilen karavan araçlarını kolluk kuvvetleri söz konusu parsele yönlendirecek.
Uyarılara rağmen karavan park alanı dışında bölgede park eden karavancılara idari para cezası uygulanacak. Park alanı ise Antalya Sosyal Hizmetler A.Ş. tarafından işletilecek.
Antalya'da karavan işgaline yasak geliyor
Antalya'da karavan işgaline yasak geliyor
Konyaaltı sahil şeridindeki cadde ve sokaklarda karavanların oluşturduğu yoğun trafikle ilgili şikayetlerin artması üzerine Arapsuyu Mahallesi'nde yeni karavan parkı oluşturulması, cadde ve sokaklara karavan parkının yasaklanması için harekete geçildi.