Komşu kavgası kanlı bitti: Dört yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Batıkent Mahallesi Çamdalı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan komşular arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Karı-koca G.E. (37) ve F.E. (38) ile baba-oğul A.C. (70) ve Y.C. (40) arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.E. bıçaklanırken, F.E., A.C. ve Y.C. darp sonucu yaralandı.