Komşu kavgası kanlı bitti: Dört yaralı

Eskişehir’de aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Bıçak ve darp sonucu 4 kişinin yaralandığı olay, mahallede paniğe neden oldu. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kavgayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Eskişehir’de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Batıkent Mahallesi Çamdalı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan komşular arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Karı-koca G.E. (37) ve F.E. (38) ile baba-oğul A.C. (70) ve Y.C. (40) arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.E. bıçaklanırken, F.E., A.C. ve Y.C. darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.