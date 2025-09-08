Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Komşudan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü

Komşudan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü

17:308/09/2025, Pazartesi
G: 8/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Foto: IHA
Foto: IHA

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde iddiaya göre husumetli oldukları komşuları tarafından pusuya düşürülen 2 kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde meydana gelen olayda E.C., iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.Ş. ile kardeşi A.Ş.’ye yolda pusu kurdu. E.C., üzerindeki tüfek ile pazardan dönen 2 kardeşin bulunduğu otomobile ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçarken kaza yaptıktan sonra yakalandı

Öte yandan E.C., aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken, Topaç köyünde kaza yapması sonucu ekipler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlı, tedavi altına alındı.

İki kardeşin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Nevşehir
#Cinayet
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CHP’nin yeni il binası nerede? CHP İstanbul il başkanlığı adresi