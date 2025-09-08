Komşudan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde meydana gelen olayda E.C., iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.Ş. ile kardeşi A.Ş.’ye yolda pusu kurdu. E.C., üzerindeki tüfek ile pazardan dönen 2 kardeşin bulunduğu otomobile ateş açtı.