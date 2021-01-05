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Komuta Türkiye’de

NATO Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Görev Gücü komutasını devralan Türkiye, tezkereye ihtiyaç olmaksızın 48 saatte olası çatışmaya müdahale edecek kuvvetlere komuta edecek. 2023’te ise Türk donanması TCG Anadolu ile Türk Yüksek Hazırlıklı Görev Gücü olarak NATO deniz gücünün komutasını üstlenmeye hazırlanıyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Ukrayna krizi sırasında, Rusya’ya karşı caydırıcı bir güç olarak kurulan ve “NATO’nun mızrak ucu” olarak nitelendirilen Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin (VJTF) komutasını Polonya’dan devraldı. Türkiye, NATO’ya deklare edilen Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti’nin (TURMARFOR) aktivasyonu ve uçak gemisi TCG Anadolu ile yüksek hazırlıklı deniz gücüne komuta etme çalışmalarını ise yoğun olarak sürdürüyor. Türkiye, VJTF görevini, 31 Aralık’a kadar yürütecek. yürütecek. Toplam 6 bin 400 personelden oluşan güce Türkiye, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay (Barış Gücü) Komutanlığı çerçevesinde 4 bin 200 piyade desteği verecek. Geri kalan 2 bin 200 asker Arnavutluk, Macaristan, Karadağ, Polonya, Romanya, İtalya, Letonya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve ABD askerlerinden oluşuyor. VJTF ani gelişmelere 48 ila 72 saat içinde müdahale edebilecek şekilde tasarlandı.

TEZKERESİZ MOBİL NATO GÜCÜ

VJTF’nin faaliyetlerine ilişkin esasları içeren Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Türk askerleri yurt dışında, yabancı NATO askerleri de Türkiye’de “TBMM kararı” olmaksızın konuşlandırılabilecek. Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Boğazlardan geçiş konusunda Montrö Sözleşmesi hükümleri se saklı tutuldu.

TCG ANADOLU İLE NATO GÖREVİ

  • Türkiye, bu yıl hizmete alınması beklenen milli uçak gemisi TCG Anadolu ile de NATO’nun harekata hazır 6. Kuvveti olarak misyon üstlenmeye hazırlanıyor. Çalışmalarına 6 Temmuz 2018’de başlanan Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR), NATO’ya deklare edilerek, aktivasyonu için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz uçağı konuşlu ve güç aktarımı yapabilecek ilk gemisi olan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun NATO’nun Yüksek Hazırlıklı Deniz Kuvvetine komuta kontrol gemisi yapma hedefi konulmuş durumda. TCG Anadolu’yu komuta kontrol gemisi yapma hedefi doğrultusunda gerekli alt yapı çalışmaları ise, dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemisi olan ve içerisindeki, fırkateynlere göre en büyük komuta kontrol ve Savaş Harekat Merkezi ile Amfibi Görev Grup Komutanlığının komuta harekat merkezi olarak kullanılan TCG Bayraktar ile yürütülüyor. NATO’nun uzun dönem taahhüt planında; 2023 ve 2028’de deniz unsur komutanı, 2025’te amfibi görev kuvveti komutanı, çıkarma kuvveti komutanlığı görevleri Türkiye’ye tahsis edilmiş durumda.

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