Konsere var SGK’ya gelince para yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Belediyelerin 96 milyar liralık borcunun, bugün 150 milyar liraya ulaştığını ve sürdürülemez hale geldiğini vurgulayan Işıkhan, belediyelerden borçlarını tahsil edebilmek için izledikleri yola ilişkin de bilgi verdi. Bu süreçte hiçbir parti ayrımı yapmadıklarını dile getiren Işıkhan, en borçlu belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu kaydetti. Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Melih Gökçek döneminde 200 milyon olan SGK prim borcunun Mansur Yavaş döneminde 8,8 milyar liraya ulaştığını söyledi.





HACİZDEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK

Işıkhan, "Bu konuyu mart ayında ilk kez dile getirdiğimizde 4,5 milyar lira borcu vardı. 7 ayda borcu neredeyse 2 katına çıktı. Üstelik bu süreçte borçlarını kapatma noktasında ne adım attılar, ne de taksitlendirme başvurusu yaptılar. Her geçen gün üzülerek ifade etmem gerekir ki borçları katlanarak artıyor. Bu durumda haciz uygulamaktan başka bir şey yapamayacağız. Son olarak, 150 milyar lira borcun parti bazında dağılımını da vermek isterim. CHP yüzde 67,5, AK Parti yüzde 25, MHP yüzde 3 ve DEM Parti yüzde 2 diye dağılmaktadır" açıklamasında bulundu.





İZMİR’DEN İKİ ŞİRKET BAŞVURDU

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 9,6 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5,9 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesinin 4,2 milyar lira ve Şişli Belediyesinin 2,5 milyar lira prim borcu olduğu öğrenildi. İzmir’in ise iki şirketinin borçlarını 36 aya kadar taksitlendirmek için başvuruda bulunduğu belirtildi.











