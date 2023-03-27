Konteyner iş yerleri çoğalıyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 1,5 ay geçti. Felaketin ardından, 11 ilde depremzedelerin barınmaları için konteyner kentler inşa edildi. Bunun yanında iş yerleri için de konteyner kurulumu yapılıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da ticareti canlandırmak ve bölgedeki esnafı ayağa kaldırmak için yüzlerce konteyner kurulumu gerçekleştirildi. Şu anda birçok konteynerin de inşası sürüyor.

ADIYAMAN'DA ESNAF İŞBAŞI YAPTI

Esnafın en çok zarar gördüğü şehirlerden Adıyaman'da, şu ana kadar 65 konteyner iş yeri faaliyete geçti. 2 farklı bölgede konumlanan konteynerlerde esnaf işe başladı. Adıyaman Esnaf, Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, "65 konteynerimiz, işlek ve merkezi yerlere yapıldı. Talep çok fazla ve biz de kura sistemiyle çalışacak iş kollarını belirliyoruz. Berber, giyim, bakkal en çok talep gören meslekler" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kuybu.

Şevket Keskin.

İHTİYACA GÖRE BELİRLİYORUZ

Depremin ardından Kahramanmaraş da, büyük bir iş ve işçi kaybına uğradı. Şehrin toparlanması için ise her türlü destek sağlanıyor. Kahramanmaraş merkezde, şu ana kadar 150 konteyner kuruldu. Esnaf işe başladı ve 4-5 farklı noktada bulunan bu konteyner dükkanlar, faaliyete geçti. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, "İhtiyaca göre meslek gruplarını belirliyoruz. Kültürpark'a 100 konteyner kurduk. Elbistan, Pazarcık ilçelerine de konteyner kuruluyor. 2 bin konteyner kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Ziya Duranay.

485 ADET ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Malatya'da ise konteyner yerine çelik konstrüksiyon yapılar, esnafın yaralarını sarıyor. Kentte şu ana kadar 40 konteyner kurulurken, kalan diğer dükkanların tamamı ise çelik yapılar olacak. Çelik konstrüksiyon iş yerlerinin 150 tanesi Malatya merkezdeki Rus Pazarı'nın önüne kurulacak. 335 tanesinin ise Malatya Belediye binasının önündeki geniş alana inşa edilmesi planlanıyor. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, "Şu anda faaliyete geçen konteyner iş yerimiz maalesef yok. Hepsi yapım aşamasında. Çelik yapılar işletmeler için daha uygun" dedi. Çelik konstrüksiyonları eşit şekilde bölüştürmeye çalışacaklarını belirten Keskin, şöyle konuştu: "3 haftada biter diye planlıyoruz. İhtiyaca göre hareket ediyoruz, 450 tane esnaflara, kalan 150'si de ticaret sanayi odalarına verilecek."

Nurdağı esnafı destek bekliyor

Gaziantep'te Nurdağı Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Şentürk, esnaf için ilçeye konteynerlerin gelmediğini söyledi. Şentürk, "Talebimiz var ama maalesef ilçemize konteyner getirilmedi. Sadece barınma için kurulan ev konteynerleri var. Ticaretin canlanması için desteğe ihtiyacımız var. Umarım bu adımlar atılır" dedi.

Hatay'da 2 bin 400 konteyner kurulacak

Hatay'da 2.400 konteynerin kurulması planlanıyor. Dükkanlar için çekilişler devam ediyor. Toplam 140 iş yeri teslimi gerçekleşti. Bunun dışında 70 yapıda ticaret başladı. Konteynerler gıda , kırtasiye gibi alanlarda hizmet veriyor.







