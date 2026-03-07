Yeni Şafak
Konteynerde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar: İki şüpheli tutuklandı

19:077/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
DHA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.O. ve Z.B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde konteynerde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, polis ekiplerince suç aletleriyle birlikte gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin devriye sırasında konteynerde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladığı 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi’nde devriye görevi sırasında iki kişinin konteyner çevresinde şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde şüphelilerin, konteynerde bulunan termosifon ile klimanın iç ünitesini keserek çalmaya çalıştıkları belirlendi. Şüpheliler, suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.O. ve Z.B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


