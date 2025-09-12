Yeni Şafak
Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var

00:0812/09/2025, Cuma
AA
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç refüjdeki ağaca ve ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride düşen araçta bulunan araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

U.C.K'nin kullandığı 25 ADL 318 plakalı hafif ticari araç, Farabi Bulvarı Erzurum Teknik Üniversitesi'nin piknik alanına girişinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve ardından aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride düştü.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan U.C.K, H.K. ve E.K’yi bulunduğu yerden çıkardı.

Yapılan incelemede E.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan U.C.K. ve H.K, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavıcısı Adem Aydemir olay yerine gelerek inceleme yaptı, ekiplerden bilgi aldı.



