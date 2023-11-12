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Kontrolden çıkan minibüs evin duvarını yıktı: Üç yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs, giriş katta bir evin duvarını yıkıcı. Kaza sonucu minibüste bulunan 2 kişi ile evde bulunan 1 kişi yaralandı.

21:32 - 12/11/2023 Pazar
DHA
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali A. (28) yönetimindeki 34 NS 7422 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu giriş kattaki bir evin duvarına çarparak devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Ali A. ve minibüsteki Bangin K. (21) ile evdeki Mustafa D. (18), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.


#Mardin
#Kızıltepe
#kaza
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