Kontrolden çıkan minibüs evin duvarını yıktı: Üç yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali A. (28) yönetimindeki 34 NS 7422 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu giriş kattaki bir evin duvarına çarparak devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Ali A. ve minibüsteki Bangin K. (21) ile evdeki Mustafa D. (18), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.