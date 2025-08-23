Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: Bir yaralı

Kaza, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı istikametine seyreden Ali P. (37) idaresindeki 15 EU 804 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Nail Can K. (21) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi refüj üzerinde yaptı. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.