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Kontrolden çıkan tır düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batman'da kontrolden çıkan tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

23:45 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 00:15 - 29/07/2024 Pazartesi
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Batman'da düğün çıkışı tırın çarptığı davetlilerden biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Siirt Çevreyolunda bulunan bir düğün salonundaki düğüne katılan davetliler düğünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tır çarptı. Çarpma ile birlikte sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önündeki çok sayıda araca da çarptı.

Kaza sonucu düğünden çıkanlardan biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulanlara müdahale eden sağlık ekipleri biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu belirledi.

Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin aynı aileden Süleyman Oğuz, İlyas Oğuz, Demir Oğuz ve Sefa Oğuz olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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