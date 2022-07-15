‘Kontrollü darbe’ yaygarası

İktidar 15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadele ederken ana muhalefet CHP’nin başını çektiği “kontrollü darbe” iddialarıyla da uğraştı. FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı 7 Ağustos 2016’da ortaya konan ‘Yenikapı Ruhu’nun tam tersi bir tavra bürünen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Darbe girişimi kurguydu” iddiasını gündeme taşıdı. 15 Temmuz darbe girişimine “tiyatro” hatta “kontrolü darbe” diyen Kılıçdaroğlu, darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten FETÖ imamı Adil Öksüz’ün “MİT ajanı” olduğu iddiasını ilk gündeme getiren isim oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu

YALANIN KAYNAĞI PENSİLVANYA

Kılıçdaroğlu’nun seslendirdiği “kontrollü darbe” söylemi ile Adil Öksüz iddiasının, Pensilvanya’daki çalışmayla başladığı görüldü. Söz konusu ayrıntı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirilen yeğeni Selahaddin Gülen’in itirafçı olmasıyla açığa çıktı. Gülen, bununla ilgili olarak, “Örgüt içerisinde gelen tüm misafirlere Adil Öksüz’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anlaştığını, bize tuzak kurulduğunu, bu darbe girişimi ile alakalarının olmadığını söylüyorlardı. Ayrıca cemaatin tabanına kadar bu bilginin bu şekilde lanse edilmesi istendi” demişti. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz’dan kısa süre sonra “20 gün önce önemli bir bilgi geldi. Öksüz’ün, MİT ajanı olduğuna dair bir istihbarattı” açıklamasını yapmıştı.

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Fetullah Gülen

MAİLLE, YALANA DEVAM ETTİ

Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün daha sonra düzmece belgelerle oluşturduğu “Adil Öksüz MİT ajanı” yalanını söylemeye devam etti. FETÖ, Kılıçdaroğlu’na ABD’den bir mail gönderdi. “denizbayrak83@gmail.com” adresinden 4 Kasım 2016 tarihinde gönderilen mailde, gönderenin MİT mensubu olduğu izlenimi verildi. Mailde, “15 Temmuz bir tiyatrodur. Darbe öncesinde işin medya planlaması MİT tarafından yapılmıştır. Adil Öksüz MİT elemanıdır” iddiaları yer aldı. Ayrıca “@denizbayrak”” rumuzlu Twitter hesabı üzerinden de Öksüz adına hazırlanan sahte angaje formu dolaşıma sokuldu.

Selahaddin Gülen

‘ADİL ÖKSÜZ MİT ELEMANI’ DEDİ

Kılıçdaroğlu, Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğu imasını “Herkes kelepçelenirken onlara kelepçe vurulmadı. Neden? MİT yasasında bir değişiklik yapıldı 2014’te. Başbakanın emri ve talimatı olmadan hiçbir MİT görevlisi tutuklanamaz gözaltına alınamaz. Adil Öksüz neden tutuklanmadı neden gözaltına alınmadı?” sözleriyle iddia etmişti. Kılıçdaroğlu’nun söz konusu iddiaları MİT tarafından yalanlandı. Ancak buna rağmen Kılıçdaroğlu, Öksüz’ün “MİT elemanı” olduğuna yönelik söylemlerini sürdürdü. 2019 Kasım’da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada da “15 Temmuz sonrası bir kişinin adını sürekli dile getirdik, Adil Öksüz... Herkesi buldular, Adil Öksüz’ü bulamadılar. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlığa kavuşamaz” ifadelerini kullanmıştı.

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Söz konusu FETÖ senaryosu, örgütün MİT mahrem imamlarından Salim Z.’nin itiraflarıyla deşifre oldu. Salim Z., firari Adil Öksüz ile ilgili sahte angaje formunu nasıl hazırladıklarını ve oluşturulmaya çalışan algıyı itiraflarında tek tek anlattı. Salim Z. özetle şunları söyledi: “Benim bir üstüm Bülent Bişer 2016 sonbaharında Adil Öksüz’ü eleman (MİT elemanı) gösterecek şekilde bir çalışma istedi. Bana elemanlar için hazırlanan bir belge gönderdi. Bu belgenin paraf ve imza kısımları boştu.

Salim Z.

Benden bu kısımları usulüne uygun doldurmamı ve son halini kendisine göndermemi istedi. Ben de kendimde bulunan dokümanlardan paraf ve imza kısımlarını bu belgenin üzerine yapıştırarak elemanlar için hazırlanmış olan sahte angaje formunu Bülent Bişer’e gönderdim. Oluşturulan bu formun kısa bir süre sonra Twitter aracılığıyla @denizbayrak hesabından yayınlandığını gördüm.”