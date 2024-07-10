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Konya'da kahreden olay: Evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti

Konya'da tek katlı evde çıkan yangında Ayşe Yıldırım (80) ile oğlu Enes Yıldırım (42), yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

09:58 - 10/07/2024 الأربعاء
DHA
Konya
Konya

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.


Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp evi sardı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Anne ve oğlu kurtarılamadı

Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı. Enes Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde Ayşe Yıldırım'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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