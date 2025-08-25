Yeni Şafak
12:1225/08/2025, Pazartesi
AA
Konya'da silahlı saldırı: Amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'nın merkez Karatay İlçesine bağlı Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde amca M.K. (33) ile yeğeni S.K'nin (11) içinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunuldu.


İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yapılan incelemede, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



