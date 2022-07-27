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YALOVA

Köpeği ezmek için yolunu değiştirmişti: Aldığı ceza 'pes' dedirtti

Yalova'da 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.H. kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezdi. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan A.H.'ye 2 bin 40 TL ceza uygulandı. Bacaklarında kırıklar oluşan köpek ise tedaviye alındı.

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Haber Merkezi DHA
Köpeği ezmek için yolunu değiştirmişti: Aldığı ceza pes dedirtti
Köpeği ezen vicdansız sürücünün o anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Yalova'da yabancı uyruklu A.H., aracı ile giderken yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü. Bir anda şerit değiştiren A.H., kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp kaçtı. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpeğin ameliyat edileceği öğrenildi.

  • İhbar üzerine jandarma ekipleri aracı durdurup A.H.’yi gözaltına aldı. Hakkında, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılan A.H., 2 bin 40 TL ceza yazılarak serbest bırakıldı.

"HAYVANI KORUMAYA ALDIK"

Yalova Kaytazdere Sokak Hayvanları Dernek Başkan Yardımcısı Saliha Akdoğan, olayı öğrenince çok üzüldüklerini belirterek, "Köpeği hemen koruma altına alıp gerekli kurum ve kuruluşlara şikayet dilekçemizi verdik. Hak olarak, kadın hakları, hayvan hakları, çocuk hakları diye ayrıştırmadan ele almış olsak, Kabahatler Kanunu dışında ceza kanununa tabi olarak bu kişinin bu suçun cezasını vermiş olması demektir. Ama maalesef şu an Kabahatler Kanunu içerisinde 2 bin küsur lira para cezasıyla bu suçu bertaraf edecektir" ifadesini kullandı.

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