Koray Aydın istifa edecek mi? Dervişoğlu'ndan açıklama

Müsavat Dervişoğlu - Koray Aydın
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
"Bize intikal eden herhangi bir şey yok"
"Bize intikal eden herhangi bir şey yok"
İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu,
"Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız"
cevabını verdi.
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1 saat önce