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Koray Aydın istifa edecek mi? Dervişoğlu'ndan açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarına ilişkin, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok" dedi.

14:46 - 26/06/2024 Çarşamba
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Müsavat Dervişoğlu - Koray Aydın
Müsavat Dervişoğlu - Koray Aydın

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.


"Bize intikal eden herhangi bir şey yok"


İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu,
"Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız"
cevabını verdi.



#Müsavat Dervişoğlu
#İYİ Parti
#Koray Aydın
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