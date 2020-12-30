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KASTAMONU

Koronavirüs hastasından sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görerek korona virüsü yenen şahsın yatağına bıraktığı, “Yakınlarımız yaklaşmaya korkarken, bizi şefkatle kucakladınız” yazılı mektup sağlık çalışanlarını duygulandırdı.

Haber Merkezi İHA
Mektup sağlık çalışanlarını duygulandırdı.
Mektup sağlık çalışanlarını duygulandırdı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gördükten sonra taburcu edilen Yılmaz Saraçoğlu, hastaneden ayrılırken sağlık çalışanları için yatağının üzerine not bıraktı. Korona virüsü yenen Yılmaz Saraçoğlu’nun bıraktığı notu sağlık çalışanları buldu. Notu okuyan sağlık çalışanları, duygu dolu anlar yaşadı.

Araç ilçesinden gelerek Kastamonu’da korona virüs tedavisi olan 54 yaşındaki Yılmaz Saraçoğlu, “21 gün oldu. 11 gün evde kaldıktan sonra hastaneye gittim. Hastaneye gidince ciğerlerim kötüleşmiş rahatsızlığım ilerlemiş. Kendi ailen korkuyor yaklaşmaya oradaki personel canla başla hizmet etti. Şefkatli davrandılar. Çok ilgilendiler. Sadece moralimi yükseltmek için bile aradılar. Hem sağlık personelini hem devletimizi yanımızda hissettik. Dün taburcu oldum. Peçeteye yazıp hemşirelerin durduğu alana bıraktım” dedi.

“Yakınlarımız yaklaşmaya korkarken, bizi şefkatle kucakladınız”

Yılmaz Saraçoğlu’nun hastaneden ayrılırken peçeteye yazdığı notta, “Bir gün aniden buradan çıkarsam içimden gelenleri söyleyemem diye yazıyorum. Ben, buraya çok sıkıntılı geldim. Önce Rabbime sonra sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlığımıza kavuşturdunuz. En yakınımız bize yaklaşmaya korkarken sizler bizi şefkatle merhametle kucakladınız. Adeta kendimi ana kucağında gibi zannettim. Allah sizleri her türlü kazadan beladan korusun. En ufak bir acı yaşatmasın. Bunca şefkate merhamete hizmete memnun olmayanlar olabilir. Aslında beddua etmek istemiyorum. Onlar kinlerinde boğulsun. Bizim duamız sizlerle. İyilerin duası kötülerin bedduasına galip gelecektir. Böyle inanıyorum. Hakkınız ödenmez siz hakkınızı helal etmezseniz. Doktorlarım çalışan tüm personel kardeşlerim, bacılarım sizlere minnettarım. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerine yer verdi.

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