Koruma polisi bant taşımaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, polislerin bant taşıdığı ve bantlarla kamera kapattığı iddiasına tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun toplantısı öncesinde yaşanan kamera bantlama olayını savunun Özel, polislerin de bantlarla kamera kapattığı iddiasında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Bir, yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki, seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç. Bantçı... Söylediklerin alçak bir iftiradır” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda ise fiili olarak yakın koruma görevi yapan 5 bin 263 koruma polisi olduğunu belirtilerek "Eğitim müfredatında 'bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma' uygulaması kesinlikle yoktur” denildi.