Kovaladığı hırsızlar aracıyla evine bıraktı

İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda, vatandaş Serkan İlhan'ın evine hırsız girdi. İlhan'ın kızı hırsızı fark edince çığlık attı. İlhan, kızının çığlıkları sonrası hırsızın peşinden koştu. Hırsız, evden çaldığı kumbarayı birkaç sokak sonra kamyonetin kasasına atarak kaçtı.

HIRSIZLAR EVİNE BIRAKTI

Kumbarayı bulup alan İlhan karşısına çıkan araca da el kaldırarak, evine hırsızın girdiğini kendisini evine bırakmalarını rica etti. Eve dönen adam, daha sonra kamera görüntülerini incelediğinde, kendisini evine bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark etti.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ANLADI

Serkan İlhan elindeki güvenlik kamera görüntüleri ile polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Serkan İlhan'ın hırsızı kovaladığı anlar da kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızın koşması, Serkan İlhan'ın da şüpheliyi kovalaması yer aldı. Görüntülere hırsızların kullandığı otomobilin sokaktan geçtiği anlar da yansıdı.

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'NE OLDU ABİ' DEDİLER

Serkan İlhan, "Yalın ayak kovaladım hırsızları. Kaçan hırsız parayı benim sokakta duran kamyonun kasasına atıyor. Biri görmüş parayı kasaya attığını bana söyledi. Ben parayı alırken, hırsız araca binip arka sokaktan tekrar geliyorlar parayı attıkları yere. Beni de araca alıp eve bırakıyorlar. Ben de onları durduruyorum. Giyinik olmadığım için onları durduruyorum, 'Beni eve bırakın' diyorum. Maskeli elleri eldivenli zaten kamera kayıtlarında var. Görüntüleri emniyete de götüreceğim. Onlar da 'Ne oldu abi biz gördük' dediler. Araba fırın arabasıydı sanırım. İçinde ekmek kırıntıları vardı. Telaşlıydılar. Ben de daha anladım, kamera kayıtlarını inceleyince ortak çalıştıkları ortaya çıktı" dedi.