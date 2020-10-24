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Gündem Kovanların içindeki esrarengiz olaylar arıcıları da şaşırttı Allah yazıp gidiyorlar
AYDİN

Kovanların içindeki esrarengiz olaylar arıcıları da şaşırttı: Allah yazıp gidiyorlar

Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Kayacık Mahallesi’nde konuşlandırılan arılar, kovanlarının içerisine ‘Allah, Hasbinallah’ gibi Arapça yazılar yazıp kovanı terk ediyorlar. İlk defa böylesine ilginç arı hareketleri ile karşılaştıklarını belirten arıcılar, tabiatta hissiyatı en güçlü canlı olarak bilinen arıların bu durumunun önemli bir mesaj olduğunu inandıklarını söyledi. Kovanlarda yiyecek olmasına ve arıların oğul verme dönemi olmamasına rağmen arılar, kovana Allah’ın isimlerini yazarak siliyor, sonrada kovanı terk ediyorlar. Arıların bu gizemli hareketleri arıcıları ise şaşırtıyor.

Haber Merkezi İHA
Arıcılar ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi.
Arıcılar ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde uzun yıllardır arıcılık işi ile uğraşan Gedik ailesinin arı kovanlarının içerisinde son günlerde esrarengiz olaylar yaşanıyor. Kovana ve peteklere, “Allah, hasbinallah” gibi yazılar yazan arılar, bu yazıları bir süre sonra silip kovanı terk ediyorlar. Arılarının nereye gittiğini bilmediklerini söyleyen Gedik ailesi, yetkililerden bu gizemli olayın araştırılmasını istiyor.
Babası ile birlikte arıcılık yapan İlyas Gedik, “Arıların kovanlarını açtığımızda Arapça yazılar ile karşılaşmaya başladık. Bu yazılar dikkatimizi çekti ve arıların bize bir mesaj vermek istediklerini düşündük. Fotoğraflarını çekerek arapça bilen büyüklerimize ve cami hocalarımıza gösterdik. Onlar da bize ‘Allah, hasbinallah, Bismillah’ gibi kelimelerin yazıldığını söylediler. Bu yazıların bulunduğu kovanları incelemeye ve takip etmeye başladık. Bir müddet sonra kovanın içerisindeki arıların yazdıkları kelimeleri sildiğini gördük ve bunu neden yaptığını anlam veremedik. Yazıların silinmesinden kısa bir süre sonra da kovandaki arılarımızın tamami ile yok olduğunu gördük” dedi.

Adana'da 41 arı kovanı çalındı
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Adana'da 41 arı kovanı çalındı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 41 arı kovanı çalındı.Müminli Mahallesi'nde arıcılık yapan Ali Küngür, 185 kovanından 41'nin çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.Polis ekipleri, kovanların bulunduğu alana giderek hırsızların alırken düşürdüğü bazı kovanlarda parmak izi çalışması yaptı. Bu sırada arıların polis ekiplerinin etrafını sarması nedeniyle güvenlik güçleri zor anlar yaşadı. Küngür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıldır arıcılık yaptığını, en iyi kovanlarının çalındığını belirterek zararın 12 bin lira olduğunu kaydetti.Şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

"İçerisinde bir tane bile arı kalmıyor"


Arıların kovanlarını terk etmesine anlam veremediklerini kaydeden Gedik, “Biz arıların tüm bakımlarını en güzel şekilde gerçekleştirdik. Hastalıktan ölseler kovanlarının önünde ve içerisinde arı ölüleri olur, onlar da yok başkaları tarafından çalınmaları da söz konusu değil. Arıların kovanları terk etmesi bizden kaynaklanan bir şey değil bu tamamen esrarengiz bir olay. Arıların ölüsü de yok, dirisi de yok. Önce yazıları yazıp, sonra siliyorlar en sonunda da kovanlarının terk ediyorlar. İçerisinde bir tane bile arı kalmıyor. Allah sonumuzu hayretsin” diye konuştu.


“Yarım asırdır ilk defa böyle bir şey görüyorum”


50 yıldır arıcılık yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını kaydeden Tacettin Gedik, “1970 yılından bu yana arılarımız ile ilgileniyorum. Bugüne kadar ilk defa böyle bir olay gördüm. Arılarımız yazdıkları dini kelimelerin ardından kovanlarını terk ediyorlar. Hatta bu olaylar ilk başladığında oğlumla yazılar nedeniyle tartıştık. Bir süre önce birlikte kontrol ettiğimiz ve yazı bulunan kovanlardaki arılarımızın yazıları sildiğini gördük. Oğlum yazıları benim sildiğimi düşünerek bana çıkıştı. Ama ben hiç bir şey yapmadım. Bu olay beni de çok şaşırttı” ifadelerini kullanarak bu esrarengiz olayların araştırılmasını istedi.

"Bu iş normal değil"


Arıcı Hakan Sakar da kovanların içerisinde yiyecekleri bal olmasına rağmen kovanı terk etmelerinin normal olmadığını belirtti ve şöyle konuştu; “Arıların yiyecekleri var. Üzerinde fazla kene de yok. Ama kovanlarımız gün geçtikçe bu tür olaylar görülüyor ve zamanla boşalıyor. Bu iş normal değil. Büyüklerimiz kıyamet alametlerinden birinin de arı ölümleri ve arıların yok olmalarından biri olacağını söylüyorlardı. Allah korusun, Allah sonumuzu hayır eylesin ama yavaş yavaş sanırım sonumuz yaklaşıyor. Arılar da bize bir mesaj veriyor.”

Mersin'de kovan yüklü kamyonet devrildi, kızgın arılar yolu trafiğe kapadı
FOTOĞRAF 5
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- Mersin'in Erdemli ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı. Kovandaki arıların etrafa saçılması üzerine yol trafiğe kapandı.
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Kovanlarla birlikte kızgın arılarda etrafa saçılınca arıcıların dışında kaza yerine kimseler yaklaşamadı. Polis, Jandarma ve itfaiye ekipleri yol çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi´nde kovan yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da devrildi.
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Kaza sonrası kovanlar, içindeki arılarla birlikte Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametine saçıldı. Kızgın arılar sebebiyle kaza yerine arıcıların dışında kimseler yaklaşamadı.
Title
Kovanların toplanması uzun süre devam edince karayolunda trafik kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'de kovan yüklü kamyonet devrildi, kızgın arılar yolu trafiğe kapadı
Mersin´in Erdemli ilçesinde kovan yüklü kamyonet kaza yaptı, etrafa saçılan kovanlar sebebiyle yol trafiğe kapandı.


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