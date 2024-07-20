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Köye giriş çıkışlar kapatıldı: Adana'nın Feke ilçesinde şarbon hastalığı tespit edildi

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde ölen bir büyükbaş hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tüm hayvanları karantina altına alarak aşılama çalışması başlattı. Köye hayvan giriş çıkışları da yasaklandı.

22:36 - 20/07/2024 Cumartesi
IHA
Şarbon hastalığının tespit edildiği köye hayvan giriş ve çıkışları kapatıldı.
Şarbon hastalığının tespit edildiği köye hayvan giriş ve çıkışları kapatıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde şarbon hastalığı tespit edilmesinin ardından köydeki tüm hayvanlar karantinaya alınırken, köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Köyde aşılama çalışması başlatıldı.

Köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde 17 Temmuz'da bir büyükbaş hayvanın ani ölümü sonra hayvandan numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Yapılan çalışmada hayvanda şarbon hastalığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm hayvanları karantina altına alarak aşılama çalışması başlattı.

Köye hayvan giriş çıkışları da yasaklandı.

Feke İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından ilk etapta hayvanlara 11 bin doz aşılama yapıldığı öğrenildi.



#Şarbon
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#Karantina
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