Köylere kadar inip sürü halinde görüntülendiler

09:3518/12/2025, Perşembe
IHA
Bayburt’un köylerinde kurt sürüleri görüldü

Bayburt’un Adabaşı, Kavacık ve Konursu köylerinde kurt sürülerinin yerleşim yerlerine indiği görüldü. Havaların soğumasıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtların sürü halinde dolaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Adabaşı köyünde tek bir kurdun, Kavacık köyünde 5 kurttan oluşan bir sürünün, Konursu köyünde ise 3 kurdun köy çevresinde dolaştığı görülüyor.


Kurtlar, bir süre köy çevresinde dolaştıktan sonra dağlık alana doğru ilerleyerek, gözden kayboldu. Sürü halinde yaşayan kurtlar, güçlü koku alma ve işitme yeteneklerine sahip yırtıcı hayvanlar olarak biliniyor.


Doğal yaşam alanlarında geyik, yaban domuzu ve küçük memelilerle beslenen kurtlar, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandıklarında yerleşim yerlerine inerek, yiyecek arıyor. Kurtlar, insanlardan genellikle kaçınsa da açlık ve zorlu doğa şartları nedeniyle saldırgan davranabiliyor.



