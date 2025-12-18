Köylere kadar inip sürü halinde görüntülendiler

Görüntülerde, Adabaşı köyünde tek bir kurdun, Kavacık köyünde 5 kurttan oluşan bir sürünün, Konursu köyünde ise 3 kurdun köy çevresinde dolaştığı görülüyor.





Kurtlar, bir süre köy çevresinde dolaştıktan sonra dağlık alana doğru ilerleyerek, gözden kayboldu. Sürü halinde yaşayan kurtlar, güçlü koku alma ve işitme yeteneklerine sahip yırtıcı hayvanlar olarak biliniyor.





Doğal yaşam alanlarında geyik, yaban domuzu ve küçük memelilerle beslenen kurtlar, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandıklarında yerleşim yerlerine inerek, yiyecek arıyor. Kurtlar, insanlardan genellikle kaçınsa da açlık ve zorlu doğa şartları nedeniyle saldırgan davranabiliyor.







