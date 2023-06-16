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Köylüler de yangınla mücadeleye traktörleriyle destek verdi: Mardin'de 300 dönüm buğday kül oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına köylüler de traktörleriyle müdahale ederken, itfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bir saatte söndürülen yangın sonucu ise yaklaşık 300 dönüm buğday küle döndü.

20:12 . 16/06/2023 Cuma
DHA
Mardin'de 300 dönüm ekili buğday yandı.

Mardin'de 300 dönüm ekili buğday yandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tosunlu Mahallesi’nde ekili arazide çıkan yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday küle döndü.


İlçeye bağlı kırsal Tosunlu Mahallesi’nde, akşam saatlerinde çoğu Mehdi Kılıç'a ait buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına köylüler de traktörleriyle müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında yaklaşık 300 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



#Mardin
#Buğday
#Yangın
42 dakika önce
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