KPSS'ye girecekler dikkat: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 20-21 Temmuz'da 07.00-14.30 saatlerinde açık bulunacağı belirtildi.
Sınava girecek adayların vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi istendi.
Lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu vatandaşlar için İki yıl ara ile düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? Sınav başlama ve bitiş saati kaç? İşte 2024 Lise KPSS sınav takvimi!
KPSS başvuru ekranına yoğunluk başladı. KPSS ortaöğretim başvurusu yapmak için sabırsızlananlar, ÖSYM'nin ekranı açmasını bekliyordu. Lise mezunu olanlar KPSS ortaöğretim sınavı için başvurularını gerçekleştirecek. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte ÖSYM AİS KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı ve adım adım başvuru...
KPSS lisans sınavı bugün yapılıyor. KPSS sınav saatleri 2024: Başlama ve bitiş saatleri merak konusu. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), her yıl binlerce adayın katıldığı önemli bir sınavdır. Bu sınavın başlangıç ve bitiş saatleri adaylar için büyük önem taşır. KPSS’nin saat kaçta başlayıp kaçta bittiği hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları, 81 il ve Lefkoşa'da pazar günü yapılacak. Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında genel yetenek-genel kültür oturumunda 15 bin 271, eğitim bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak" dedi.