KPSS'ye girecekler dikkat: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı?

Lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu vatandaşlar için İki yıl ara ile düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? Sınav başlama ve bitiş saati kaç? İşte 2024 Lise KPSS sınav takvimi!