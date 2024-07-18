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KPSS'ye girecekler dikkat: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı ​​​​​​​(KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecekler için sınav merkezi olan il ve ilçelerde, nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını bildirdi.

14:13 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 20-21 Temmuz'da 07.00-14.30 saatlerinde açık bulunacağı belirtildi.

Sınava girecek adayların vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi istendi.



#KPSS
#Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
#Hafta sonu
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