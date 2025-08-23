Krema ve kaymak üretiminde yeni dönem: Bakanlıktan standart düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi.

Kaymakta çeşni yasak, kremada canlı bakteri şartı

Fermente, ekşi kremada kullanılan laktik asit bakterileri canlı ve aktif olacak. Süt yağı dışında hayvansal ya da bitkisel yağ eklenemeyecek. Süt proteini dışında protein ilave edilmeyecek. Çeşnili kremada, kullanılan malzeme etikette açıkça yazılacak. Kaymakta çeşni maddesi kullanılamayacak.

Süt karışımlarının tanımı belirtilecek

Tebliğ kapsamı dışındaki ürünlerde 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Hayvan türü tek ise etikette tür adı ve görsel kullanılabilecek. Farklı türlerden süt karışımı ise 'inek, koyun, keçi, manda sütlerinden üretilmiştir' denecek ama görsel konulamayacak. Sürülebilir kremada ürün adı en az 3 milimetre punto ile yazılacak. Enzim kullanılırsa, etikette belirtilecek. Mevcut üreticiler 31 Aralık'a kadar yeni kurallara uyum sağlayacak. Raflarda olan ürünler, son kullanım tarihine kadar satışta kalabilecek.







