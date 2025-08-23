Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Krema ve kaymak üretiminde yeni dönem: Bakanlıktan standart düzenlemesi

Krema ve kaymak üretiminde yeni dönem: Bakanlıktan standart düzenlemesi

20:3723/08/2025, السبت
DHA
Sonraki haber
Yeni düzenleme ile kaymakta çeşni yasak olacak, kremada canlı bakteri şartı olacak.
Yeni düzenleme ile kaymakta çeşni yasak olacak, kremada canlı bakteri şartı olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile üretimde yeni standartlar getirdi. Bundan böyle krema ve kaymakta süt yağı dışında yağ, süt proteini dışında protein kullanılamayacak. Çeşnili ürünlerde içerikler etikette açıkça belirtilecek, kaymakta ise çeşni maddesi yasak olacak. Üreticiler, 31 Aralık 2025’e kadar yeni kurallara uyum sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi.

Kaymakta çeşni yasak, kremada canlı bakteri şartı

Fermente, ekşi kremada kullanılan laktik asit bakterileri canlı ve aktif olacak. Süt yağı dışında hayvansal ya da bitkisel yağ eklenemeyecek. Süt proteini dışında protein ilave edilmeyecek. Çeşnili kremada, kullanılan malzeme etikette açıkça yazılacak. Kaymakta çeşni maddesi kullanılamayacak.

Süt karışımlarının tanımı belirtilecek

Tebliğ kapsamı dışındaki ürünlerde 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Hayvan türü tek ise etikette tür adı ve görsel kullanılabilecek. Farklı türlerden süt karışımı ise 'inek, koyun, keçi, manda sütlerinden üretilmiştir' denecek ama görsel konulamayacak. Sürülebilir kremada ürün adı en az 3 milimetre punto ile yazılacak. Enzim kullanılırsa, etikette belirtilecek. Mevcut üreticiler 31 Aralık'a kadar yeni kurallara uyum sağlayacak. Raflarda olan ürünler, son kullanım tarihine kadar satışta kalabilecek.



#Kaymak
#Krema
#Düzenleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TERCİH - YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı açıldı mı?