Kripto paranın kurumsallaşması için kapı aralandı: Yasal düzenlemeler hız kazandı

Kripto para piyasasının yasal çerçevesinin oluşturulacağı yasal düzenleme için çalışmalar hız kazandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ilk teması internet ortamında kurduğu sektörün önde gelen isimleriyle dün Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve MASAK yetkilileri de katıldı. Bakanlık bürokratlarının yapılan çalışmayla ilgili bilgiler verdiği toplantıda, sektör temsilcileri de görüşlerini bildirdi.

KRİPTO PARADAYASAL ALT YAPI OLUŞTURULACAK

Düzenlemeyle kripto para piyasasını regüle edecek yasal alt yapı oluşturulması planlanırken, denetim mekanizması oluşturulması hedefleniyor. Düzenlemeyle, kripto para platformları ve hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri izne tabi olacağı belirtiliyor. Yine hangi kripto varlıkları bu platformlarda işlem göreceği ilgili kurumun iznine tabi olacak. İzinsiz faaliyete hapis ve para cezası getirilecek. Hizmet sağlayıcı mensuplarından kaynaklı suistimaller sonucunda oluşan zararlardan kripto varlık hizmet sağlayıcı yetkilileri sorumlu olacak. Bankalar kripto saklama hizmeti verecek.

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EKONOMİ Elitaş, 'Kripto Para' ile ilgili yasal düzenleme için çalışmalara başlayacaklarını söyledi