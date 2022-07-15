​Kritik noktaları cehenneme çevirdiler

Darbe girişiminde FETÖ, 35 askeri uçak, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi, 3 bin 992 silah, 37 askeri helikopter kullandı. 10 binden fazla FETÖ mensubu asker ve sivilin darbe girişiminde rol oynadığı tespiti yer aldı.

Türkiye’yi bir felaketin eşiğinden çekip alan 15 Temmuz gecesi tarihe tanıklık eden merkezler şöyle:

PÖH’E KALLEŞLİK

Ankara Gölbaşı’daki Özel Harekât Merkezi iki kere F-16’lar ile bombalandı ve 56 şehit verildi.

Başkent Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir F-16 ile 3 kere bombalandı. Külliye önünde bekleyen halk hedef alınırken, 29 şehit verildi.

Genelkurmay Başkanlığı darbeciler tarafından basıldı. Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara helikopterler tarafından ateş açıldı.

İnternet ve medya yayınını kesmek isteyen darbeciler TÜRKSAT’ı hedef aldı. TÜRKSAT dört F-16 ile bombalandı. İki kobra helikopteri, çevresindeki sivilleri vurdu. İnternet bağlantısının kesilmemesi için direnen iki çalışan şehit edildi.

Digitürk darbeci askerler tarafından hedef alındı. TRT, TRT World ve CNN Türk gibi yayın kurumları darbeci askerler tarafından basıldı. TRT spikerine silah zoruyla darbe bildirisi okutulurken, CNN Türk’ün yayını durduruldu.

MECLİS’E 11 BOMBA

Üç F-16 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, içinde parlamenterler varken

11 kere bombalandı.

Ankara Emniyet binası

6 kere helikopterlerle ve bir kere de F-16 ile vuruldu.

KÖPRÜDE DEHŞET

İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü 136 darbeci asker tarafından 3 tank ve tır ile kapatıldı. 30 sivil, darbeci askerlerin açtığı ateş yüzünden şehit oldu.

HEDEFLERİ ERDOĞAN’DI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel 27 asker ve 2 komando tarafından basıldı. Otel askerî helikopterle bombalandı.

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2 polis memuru şehit oldu.

Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki evi darbeci

askerler tarafından basılmaya çalışıldı, evine giden yollar tanklarla kapatıldı.

Bütün havalimanları darbeciler tarafından hava trafiğine kapatıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı 58 darbeci subay tarafından, 4 tank, 4 zırhlı araç, 4 kamyon ve 4 askerî jip ile kontrol altına alınmaya çalışıldı. 6 sivil şehit oldu.