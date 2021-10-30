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POLİTİKA

Kritik zirve başladı: Dünya liderleri G20 zirvesinde aile fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da G20 Liderler Zirvesi’ne katılıyor. Zirvenin yapılacağı alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde aile fotoğrafına katıldı. Ayrıca Erdoğan ve Biden, aile fotoğrafı öncesi kısa bir sohbet ederek tokalaştı.

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Haber Merkezi İHA
Kritik zirve başladı: Dünya liderleri G20 zirvesinde aile fotoğrafı çektirdi
​Dünya liderleri G20 zirvesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da, zirvenin yapılacağı alanda İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

G20 aile fotoğrafında yer alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ’lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

LİDERLERDEN AİLE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’da G20 Liderler Zirvesinde aile fotoğrafına katıldı.

Ayrıca Erdoğan ve Biden, aile fotoğrafı öncesi kısa bir sohbet ederek tokalaştı.

ERDOĞAN'IN YOĞUN MESAİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede liderlerle ayak üstü görüşmeler de gerçekleştirdi. O anları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Roma’daki iki günlük G-20 mesaisi yoğun başladı. Ülkemiz için hayırlar getirsin." notuyla paylaştı.

HEYETTE KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma’ya geldi.

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