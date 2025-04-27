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Küçük Muhammed 2'nci kattan çöp konteynerine düştü

Küçük Muhammed 2'nci kattan çöp konteynerine düştü

23:5127/04/2025, Sunday
G: 28/04/2025, Monday
DHA
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2 yaşındaki Muhammed, 2'nci kattan çöp konteynerine düştü.
2 yaşındaki Muhammed, 2'nci kattan çöp konteynerine düştü.

Nevşehir'de 3 katlı binanın ikinci katından çöp konteynerinin içine düşen Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed (2) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta meydana geldi.
Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed, 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturduğu evin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, çöp konteynerinin içine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed'in sağ kolunda kırık olduğu öğrenildi.

Öte yandan, minik çocuğun evin penceresinde düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun çöp tenekesinin içine düştüğü, çöpün içindeki kedinin panikle dışarı çıktığı anlar yer aldı.



#Nevşehir
#Bebek
#Çöp konteyneri
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