Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Küçükçekmece Adliyesinde dört kişinin öldüğü kavgada üç şüpheli tutuklandı
İSTANBUL

Küçükçekmece Adliyesi'nde dört kişinin öldüğü kavgada üç şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de dört kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada adliyeye sevk edilen 20 kişiden üçü tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Küçükçekmece Adliyesinde dört kişinin öldüğü kavgada üç şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'de adliyede çatışma

Küçükçekmece Adliyesi otoparkında 24 Mart günü meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Savcılıktan ek gözetim izni alınan şüpheliler 4 gün boyunca Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandı. Polis soruşturması sonucunda lokantacılık yapan birinci grup ile otopark ve yıkamacılık yapan ikinci grubun 8 Kasım tarihinde yine silahlı bir kavgaya karıştıkları ve aralarında bir husumet olduğu belirlenmişti.

Zaman içinde büyüyen husumet sonucu kasım ayındaki olayın davasıyla ilgili adliyeye gelen iki grup arasında yeniden başlayan kavga sırasında silahlar çekildiği tespit edildi. Birinci grup içinde yer alan Beşir K.'nın açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdüğü belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan 20 şüpheli bugün yeni bir saldırı ihtimaline karşılık zırhlı araçlara bindirilerek Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 12'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Savcılığın mahkemeye sevk ettiği şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3'ü ise tutuklandı.

Küçükçekmece adliyesi önünde silahlı çatışma: Üç ölü, 4 yaralı var
GÜNDEM
Küçükçekmece adliyesi önünde silahlı çatışma: Üç ölü, 4 yaralı var

MHPden asgari ücret müjdesi

MHP'den asgari ücret müjdesi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük'​ deyip yazı işaret ettiler.
Yine mağduriyet yine İETT

Yine mağduriyet yine İETT

Seyir halindeyken alev alev yandı.
Halk TVde altılı masanın eleştirilmesi CHPli vekili rahatsız etti: CHP ile alıp veremediğiniz ne var

Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar.

​Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.30'da gerçekleşecek.

​A Milli Takım, Çalık ailesine misafir oldu.

​Kötü şöhretli snipper 'Bagira' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.
A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu

A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu

​Burak Yılmaz'ın vedası sonrasında pazubandı el değiştirdi.

20 yaşındaki Hüseyin yaşam savaşını kaybetti.

​23 günlük yaşam savaşını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.