Küçükçekmece yürekleri ağza getiren anlar: Çocuklar gelin arabalarının önüne atladı

Ben yolumda mutluyum. Allah herkese kendi yolunda mutluluk versin. 10 yıllık mutsuzluk mu diyeyim, öfke mi diyeyim onun kasvetinden kurtulmak için böyle bir şey tasarladım ve yaptım. Adliye önüne araç çekmek sıkıntılıydı. Polis aracı gördü, park etmeme izin verdi. 2,5 yıldır zaten bu ilişkiyi omuzlayan bendim. Çocuklarım da beni yüzüstü bırakıp gitti. Bunun kabul edilebilir yanı kalmamıştı. Bu ilişkiyi sürdürmenin anlamı yoktu. En güzeli de bitirmek oldu. Çocuklarımın velayetini ben aldım. Biraz ironi katmak için aracımı böyle süsledim. İnsanlara bunu göstermek istedim. Bir tek evlenirken mutlu olmuyor insanlar. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var. Ben bu şekilde mutlu olacağımı düşünüyorum çocuklarımla.