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İSTANBUL

Küçükçekmece D-100'de gelin arabalarının önüne atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi

Küçükçekmece yürekleri ağza getiren anlar: Çocuklar gelin arabalarının önüne atladı

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda gelin arabalarının önüne atlayarak para isteyen çocuklar, yürekleri ağza getirdi. Çocukların hem canlarını hem trafiği tehlikeye attıkları anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Küçükçekmece D-100de gelin arabalarının önüne atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi
Bir grup çocuk, gelin arabalarının önüne atlayarak para istedi.

İstanbul'daki olay, cumartesi günü D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde yaşandı. Bir grup çocuk, gelin arabalarının önüne atlayarak para istedi.

Küçük çocukların tehlikeye aldırmadan gelin arabalarının önünde durarak anlık hareketlerde bulunmaları yürekleri ağza getirdi.

Bir grup çocuk, gelin arabalarının önüne atlayarak para istedi.
Bir grup çocuk, gelin arabalarının önüne atlayarak para istedi.

Çocukları fark eden sürücüler yavaşlayarak, korna çalarak tepki gösterdi. Çocukların hem canlarını hem trafiği tehlikeye attıkları anlar görüntülendi.

Çocukların, metrobüs yolu için yapılan tel bariyerlere tırmanmaları gözlendi.
Çocukların, metrobüs yolu için yapılan tel bariyerlere tırmanmaları gözlendi.

Çocukların tehlikeye aldırmadan dolaşarak, metrobüs yolu için yapılan tel bariyerlere tırmanmaları da görüntülendi.

Gelin arabası gibi boşanma arabası: 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı araçla duruşmaya geldi
FOTOĞRAF 13
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Serkan Tepebaşı, geçimsizlik nedeniyle 10 yıllık eşi S.K.T. ile boşanmaya karar verdi.
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Tepebaşı, Zonguldak Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, gelin arabası gibi süslediği aracıyla geldi.
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Aracı görenler arka camında 'Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum' yazan araçla fotoğraf çekildi.
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Aracı gören bir arkadaşının cep telefonuna gönderdiği fotoğrafı görünce merak ederek aşağıya indiğini söyleyen Avukat Onur Altuntaş, Zonguldak'ta ilk defa böyle bir araç gördüğünü ifade ederek, İnsanlar illaki evlenirken mutlu olacak diye bir şey yok. Demek ki boşanırken de mutlu olabiliyorlarmış dedi.
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Mahkeme, 2 çocukları olan Serkan Tepebaşı ve S.K.T.'nin boşanmasına karar verdi.
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Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serkan Tepebaşı çok mutlu olduğunu söyledi. İroni yapmak amaçlı aracını süslediğini ifade eden Tepebaşı, şöyle dedi:
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Ben yolumda mutluyum. Allah herkese kendi yolunda mutluluk versin. 10 yıllık mutsuzluk mu diyeyim, öfke mi diyeyim onun kasvetinden kurtulmak için böyle bir şey tasarladım ve yaptım. Adliye önüne araç çekmek sıkıntılıydı. Polis aracı gördü, park etmeme izin verdi. 2,5 yıldır zaten bu ilişkiyi omuzlayan bendim. Çocuklarım da beni yüzüstü bırakıp gitti. Bunun kabul edilebilir yanı kalmamıştı. Bu ilişkiyi sürdürmenin anlamı yoktu. En güzeli de bitirmek oldu. Çocuklarımın velayetini ben aldım. Biraz ironi katmak için aracımı böyle süsledim. İnsanlara bunu göstermek istedim. Bir tek evlenirken mutlu olmuyor insanlar. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var. Ben bu şekilde mutlu olacağımı düşünüyorum çocuklarımla.
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Gazetecilerin, “Bir daha evlenir misiniz? sorusunu yanıtlayan Tepebaşı, Büyük konuşmamak lazım hayatta. Evlenebilirim tabi ki ama daha tecrübeyle bu kararı alarak evlenebilirim. Tanıyarak, sezerek, anlaşabileceğim kişiyi daha çok düşünerek bu kararı kalbimle değil de beynimle alırım diye düşünüyorum dedi. Tepebaşı daha sonra bindiği aracıyla korna çalarak adliye önünden ayrıldı.
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Gelin arabası gibi boşanma arabası: 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı araçla duruşmaya geldi
Zonguldak'ta maden işçisi olan 37 yaşındaki Serkan Tepebaşı, boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine, 'Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum' diye yazdığı otomobiliyle geldi. Boşanmasının ardından konuşan Serkan Tepebaşı, "Biraz ironi katmak için aracımı böyle süsledim. İnsanlara bunu göstermek istedim. Bir tek evlenirken mutlu olmuyor insanlar. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var" dedi.
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