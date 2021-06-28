Gündem Küçükçekmecede vahşet Bıçakladığı eski karısını ölmesi için başında bekledi
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Küçükçekmece’de vahşet: Bıçakladığı eski karısını ölmesi için başında bekledi

İstanbul Küçükçekmece’de bir adam, eski karısını sokak ortasında bıçakladı, ölmesi için başında bekledi. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesiyle şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Küçükçekmece’de vahşet: Bıçakladığı eski karısını ölmesi için başında bekledi
Olay yerine sağlık ekipleri geldi.

İstanbul'daki olay, Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi 2.Şen Sokak’ta sabah 07.30 sıralarında yaşandı. K.E. isimli şahıs, 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı E.O.’yu sokak ortasında bıçakladı.

İddiaya göre, zanlı olayı gerçekleştirdikten sonra ölmesi için karısının başında bekledi. Kadının çığlıkları üzerine mahallede yaşayanlar duruma tepki gösterdi. İddiaya göre, bu sırada bir mahalleli adamı uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Mahallelinin tepkisi üzerine adam, bir yakının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Bölgeye polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı K.E.’yi kısa sürede gözaltına aldı.

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