Küçükçekmece’deki Uygur Türkleri tedirgin

04:0028/05/2026, Perşembe
Kemal Çebi, Wei Xiaodong
Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, 22 Mayıs’ta Küçükçekmece Belediyesi’ni ziyaret etti.

Basında pek yer bulmayan, belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da duyurulmayan bu ziyaret, konsolosluğun sitesinde yayınlanan haberle ifşa oldu. Görüşmede Çin Devlet Başkanı Xi Cinping’in etnik politikalarının anlatıldığı, belediyeden iletişim ve eş güdümü güçlendirme talep edildiği belirtildi. Bu talep, fişleme ve baskı mekanizmasının yerel yönetim eliyle mahallelere kadar inmesi itirafı olarak yorumlanırken, görüşmeye tepki yağdı.

EN ÇOK OLDUKLARI İLÇE

Küçükçekmece’nin, Doğu Türkistanlıların İstanbul’da en fazla yaşadıkları ilçe olması nedeniyle, Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin Çinli konsolos ile görüşmesi büyük tepki çekti. 20 vakıf, dernek ve STK, Türkiye’ye sığınan Doğu Türkistanlıların güvenliğini hedef alan bu görüşme üzerine ortak açıklama yaptı. Söz konusu ziyaretin, bugüne kadar görülmüş en cüretkar ulusötesi baskı hamlesi olduğu vurgulandı, on binlerce Doğu Türkistanlının ikamet ettiği ilçede, Çin temsilcisini ağırlamanın akıl tutulması olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin, kanlı rejimin aktörlerine üstün yönetim kabiliyetlerinden dolayı büyük hayranlık duyduğunu belirtmesi, halkımızın bayram sevincini kurutmuştur. Belediye yönetiminin sergilediği bu aymazlık, sığındığı komşusunun evinde celladıyla el sıkışılan bir halkın hafızasında asla silinmeyecek kara bir leke olarak kalacaktır. Çebi, kapalı kapılar ardındaki görüşmenin içeriğine dair ilçede ikamet eden Doğu Türkistanlılara derhal şeffaf ve tatmin edici bir açıklama yapmalıdır.”



