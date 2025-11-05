Küfürbaz hâkim için hesap vakti

İş insanı Kâmil Darbaz’ın 20 yıla yakın süredir uğradığı haksızlığı gündeme taşıyan Yeni Şafak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman’ın hakaret ve iftiralarına maruz kaldı. 26 Ekim ve 30 Ekim tarihleri arasında Yaman, Facebook üzerinden bir yargı mensubuna yakışmayacak şekilde ağır hakaretlerle dolu paylaşımlarıyla Yeni Şafak’ı hedef aldı. Yaşananların ardından Yeni Şafak, Yaman hakkında suç duyurusunda bulunacak. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na yapılacak başvuruda, Yaman’ın paylaşımlarının yargı etiğiyle bağdaşmadığı belirtilerek disiplin soruşturması açılması ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talep ediliyor.

HUKUK DEVLETİNE GÜVEN ZEDELENDİ

Başvuru dilekçesinde, “Haberde ortaya konulan konular ve şüpheli daire başkanının cevabı birlikte değerlendirildiğinde, Yüksek Yargı organlarının işleyişine, kamu vicdanına ve hukuk devleti zeminine olan güvene zarar veren bir durumun ortaya çıktığı kanaati hasıl olmuştur” denildi.

DOSYADA TARAF DEĞİLİZ

Yeni Şafak’ın dosyada taraf olmadığına yalnızca kamuoyuna yansıyan hususu haberleştirdiğine dikkat çekilen başvuruda, haberlerle yargı erkine zarar vermek yerine, tam tersine yargıya olan güvenin güçlenmesi, şeffaflığın sağlanması ve kamu vicdanında adalet algısının korunmasının amaçlandığı vurgulanıyor. Dilekçede, buna karşın, şüpheli Yargıtay Daire Başkanı’nın Yeni Şafak’a karşı kamuoyuna açık şekilde hasmane tutum sergilediği, ölçüsüz ifadelerle hedef aldığı, ağır hakaret, iftira ve aşağılayıcı ithamlarda bulunduğu belirtiliyor.

GAZETEYE AÇIK İFTİRA

Yaman’ın açıklamalarında onur, şeref ile saygınlığı rencide edici nitelikte açık hakaret içeren beyanlar olduğuna dikkat çekilen başvuruda, “Haram yoldan birilerinin malına çökmelerine imkân ve fırsat vermediğimiz için, dindar geçinip üç kuruşluk menfaat için yapmadıkları alçaklık bırakmayan bu çeteye karşı, bu soruyu yıllardır haram lokmayla şaftı kaymış yaratıklara” beyanlarıyla TCK’nın 267. maddesi kapsamında iftira suçunun da işlendiği belirtildi. Abdullah Yaman’ın 26 Ekim tarihinde yaptığı paylaşıma dikkat çekilen başvuruda, 'Bunun için kimi zamanlar haksız talep ve beklentilere maruz kalsak dahi elimizin tersiyle geri çevirmesini bildik' ifadesinden de anlaşılacağı üzere kendisinin çok sayıda hukuksuz taleple karşılaştığını itiraf ettiği, Yaman’ın bu itiraflarına karşılık gereğini yapmadıysa kanunun gerektirdiği doğrultuda cezalandırılması gerektiği anlatılıyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANSIN

Abdullah Yaman’ın bir süredir hukuk devletinin niteliklerini hiçe sayar biçimde davrandığına dikkat çekilen dilekçede, bu tutumların hukuk devletine olan güveni zedelediğine vurgu yapıldı. Dilekçede yargı mensubuna yakışmayan, görevi ile bağdaşmayan eylemleri, açık hakaret, iftira ve etik ihlali teşkil eden paylaşımları nedeniyle Yaman hakkında disiplin soruşturması başlatılacak, bu soruşturma sonrası Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talep ediliyor. Başvuruda, “Eylemlerinin niteliği gereği şüphelinin görevden çekilmeye davet edilmesine, şüpheli eylemlerinin aynı zamanda suç teşkil etmesi nedeniyle, Yargıtay Kanunu’nun 46. maddesi, ilgili TCK hükümleri ve sair mevzuat kapsamında cezai soruşturma ve kovuşturma başlatılarak şüpheli hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılması” gerektiği vurgulanıyor.

HUKUKİ MÜCADELEYE YAMAN ENGELİ

Erenköy’de milyonlarca dolar değerindeki arsası, ortağı tarafından kendisinden habersiz şekilde satılan İş İnsanı Kamil Darbaz, yaklaşık 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Daha önce Yargıtay’ın, ‘izinsiz devir’ davalarında verdiği onlarca emsal karara rağmen, bir türlü giderilemeyen Darbaz’ın mağduriyetinin arkasında ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman var. Yaman, ortaklık anlaşmazlığına ilişkin verilen çelişkili kararlarla nedeniyle, Yargıtay ve Hukuk Genel Kurulu içtihatlarının uygulanamaz hale geldiği dosyada ise taraflı davranarak hukuku adeta katletti.

GEREKÇESİZ REDDETTİLER

2018’de Anayasa Mahkemesi’nin mülkiyet hakkı ihlali kararı verdiği dosyada yeniden yargılama süreci başlarken, yapılan yeniden yargılamaların sonunda iki ayrı mahkeme Darbaz’ın haklılığına hükmetti. Ancak temyize taşınan dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından hiçbir gerekçe sunulmadan reddedildi. Aylarca davanın reddedilmesine ilişkin gerekçeli karar dahi yazılmazken, benzer davalara aynı hukuk dairesinin hak ihlali kararı verdiği tespit edildi.

BURADA NİYE FARKLI OY KULLANDI?

Görevini kötüye kullanarak, davayı etkileyen Yaman, gazetemizin arka arkaya yaptığı haberlere ‘Yeni Şafak Çetesi’ başlıklı bir yazıyla yanıt verdi. Tepeden tırnağa hakaret ve iftira dolu garabet yazının ardından Yeni Şafak, Yaman hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na yapılacak başvuruda, Yaman’ın paylaşımlarının yargı etiğiyle bağdaşmadığı belirtilerek disiplin soruşturması açılması ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talep edilecek. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda daha önce incelenen iki ayrı dosyada aynı dairede görev yapan Yaman, şirketin tek taşınmazının genel kurul kararı olmadan satılamayacağı yönünde oy kullandı.

Yargı mensubunun dili bu mu?

Yaman'ın yazısında yer alan onlarca hakarete dikkat çekilen başvuru dilekçesinde, "Bu tür ithamların bir Yargıtay Daire Başkanı tarafından kullanılması, yargı mensubunun tarafsızlık, vakur üslup ve nezaket yükümlülükleriyle de bağdaşmamaktadır. Hâkim-Savcılar meslekî davranış ilkelerine, içtüzük ve disiplin hükümlerine uymak zorundadır. Mesleğin onurunu zedeleyen, tarafsızlığı ve saygınlığı zayıflatan ifadeler disiplin soruşturmasına konu olmaktadır" denildi.












