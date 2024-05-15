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Kültür Bakanlığı devreye girdi: Türk evinin 3D lazer tarama çalışması yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘Geleceğe Miras Projesi' kapsamında Antalya Sillyon, Perge, Aspendos ve Side antik kentlerinin arkeolojik kazı, restorasyon, konservasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlığın ülke turizmine kazandıracağı alanlardan birisi olan Sillyon Antik Kenti'nde yer alan Cumhuriyet Dönemi Geleneksel Türk Evi'nin 3D lazer tarama çalışmaları, gerçekleştirildi.

09:24 - 15/05/2024 Çarşamba
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Sillyon Antik Kenti'nde yer alan Türk Evi'nin 3D lazer tarama çalışmaları gerçekleştirildi.
Sillyon Antik Kenti'nde yer alan Türk Evi'nin 3D lazer tarama çalışmaları gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜMİB), Antalya Sillyon Antik Kenti'nde yer alan Cumhuriyet Dönemi Geleneksel Türk Evi'nin 3D lazer tarama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘Geleceğe Miras Projesi' kapsamında Antalya Sillyon, Perge, Aspendos ve Side antik kentlerinin arkeolojik kazı, restorasyon, konservasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlığın ülke turizmine kazandıracağı alanlardan birisi olan Sillyon Antik Kenti'nde yer alan Cumhuriyet Dönemi Geleneksel Türk Evi'nin 3D lazer tarama çalışmaları, NEVÜ KÜMİB Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uzunel ve Öğr. Gör. Fatih Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.



#Antalya
#Kültür Bakanlığı
#Türk evi
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