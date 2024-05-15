Kültür Bakanlığı devreye girdi: Türk evinin 3D lazer tarama çalışması yapıldı

“Türkevi.biz” projesi ile yapay zekanın ipleri, mimarlar tarafından ele alınıyor. Mimarlar, Türk Evi’ni yapay zeka ile yeniden harmanlıyor, ortaya birbirinden estetik ve ilham verici projeler çıkıyor. Projenin fikir sahibi Mimar Mustafa Kemal, gerçek hayatta inşa edilebilecek evler tasarlamaya dikkat ettiğini dile getirerek, “Bu alanda kullanımda olan programlar, büyük oranda gerçek hayattaki büyük veri setleri ile geliştirildiği için gerçek hayatta inşası mümkün imajlar üretilebiliyor” ifadesinde bulunuyor.