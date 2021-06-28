Kumar oynarken basıldılar: Önce arbede çıkardılar sonra polisin kolunu ısırdılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs nedeniyle kahvehaneleri denetime çıktı. Polis kumar oynandığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi. Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 55 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 383 bin 500 TL para cezası uygulandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 TL, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

Kumar parasını elinde tutan polis memurunun kolunu böyle ısırdılar

ÖNCE ARBEDE ÇIKARDILAR SONRA ISIRDILAR

Operasyon kapsamında ekipler, Bakımyurdu Caddesi’nde kumarhaneye çevrilen bir iş yerinin açılışının yapıldığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı. Ekiplerin, kumar parasını muhafaza ettiği sırada kumarhanenin işletmecisi olduğu öğrenilen 4 kişi arbede çıkardı. Bu sırada şüphelilerden S.Y., kumar parasını elinde tutan Ahlak Büro Amirliği’nde görevli komiserin elini ısırdı. Kolundan yaralanan komisere, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y. (30), K.Y., (36), F.D. (29) ve H.T. (38), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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FOTOĞRAF 9 Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma uygulaması nedeniyle kapalı olması gereken mekanlarda kumar oynayan kişilere yönelik operasyon düzenliyor. Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bu kez Gündoğdu Mahallesi’ndeki ruhsatsız bir kıraathaneye kumar baskını yaptı. Kıraathane önünde bir süre bekleyen polis, kapının açılmasıyla içeri girdi. Ceza yememek için saklanan 2 kişiyi tuvalette, diğer 2 kişiyi de tezgah altında yakaladı. Sobadaki iskambil kağıtları ile masa altına zulalanan bira şişeleri de polisin gözünden kaçmadı. Burada alkol alıp kumar oynayan kişilerin kimlikleri toplanarak GBT sorgulaması yapıldı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 12 kişiye 6 bin 250’şer liradan toplamda 75 bin lira idari para cezası uygulandı. Diğer bir kumar operasyonu ise Sanayi Mahallesi’ndeki bir oto tamir dükkanına yapıldı. Kepengi açtıran polis, içeride ki 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Tedbirleri ihlal eden 5 kişiye de toplamda 31 bin 250 lira idari para cezası verildi. Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar: 17 kişiye 106 bin lira ceza Kırıkkale'de ruhsatsız bir kıraathaneye kumar baskını yapan polis, ceza yememek için saklanan iki kişiyi tuvalette, iki kişiyi de tezgah altında yakaladı. Kıraathane ve oto tamirci dükkanında kumar oynayan 17 kişiye toplamda 106 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

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