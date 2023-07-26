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Kumpas iddianamesi sil baştan

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye yönelik ‘montaj kaset’ ve ‘sahte dekont’ kumpasının FETÖ ayağına açılan davanın iddianamesi mahkemece iade edildi.

Abdullah Sarica
04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabı kullanıcısı Oktay Yaşar, arkadaşı Veli Koçak ve Cevheri Güven arasında örgütsel bir bağın kurulamadığını belirten mahkeme, bu sebeple Yaşar ve Koçak’ın asliye ceza mahkemesinde yargılanmaları gerektiğine karar verdi. Mahkeme, örgütün kaset kumpasçısı Güven’in dosyasının ayrılması gerektiği gerekçesiyle iade kararı verdi. Savcılık, mahkemenin iade kararına itiraz etti.


DELİLLER YOK

İade kararının gerekçesinde, iddianame anlatımından Cevheri Güven’in eyleminin ne olduğunun anlaşılamadığı, şüpheliler Yaşar ve Koçak’la birlikte hareket ettiğine dair de itirafçı, tanık, fiziki-teknik takip gibi hiçbir delil ve tespite yer verilmediği belirtildi. Gerekçede, şüpheliler arasındaki bağlantının ortaya konmasından sonra dava açılması gerektiğine işaret edildi.


#Muharrem İnce
#kumpas
#kaset
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