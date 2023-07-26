Kumpas iddianamesi sil baştan

Muhalefette seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmaları devam ederken CHP'ye yakınlığıyla tanınan Gazeteci Hüsnü Mahalli'den dikkat çeken itiraflar geldi. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yenileneceğini bildiklerini ancak CHP seçmeninin morali bozulmasın diye yalan söylediklerini ifade eden Mahalli, "Biz milletin morali bozulmasın diye 'Biz iyi gidiyoruz. Kazanacağız. Yüzde 60 ile yüzde 80 ile kazanıyoruz' falan diyorduk. Çok affedersin bunu da herkes biliyor. Yani ben salak değilim. Her şeyi de biliyoruz muhalefetin ne durumda olduğunu." diye konuştu.