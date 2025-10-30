Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyondan fazla çocuğa eğitim verildi

Resmi Gazete 'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" na göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca sahih dini bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla eğitimler düzenlenmeye devam ediliyor.





Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim yılında 780 bin 28 öğrenciye Kur'an-ı Kerim ve manevi değerleri kapsayan dini eğitim verildi.

2,5 milyondan fazla öğrenciye ders verildi





Bu yıl açılan 117 bin 238 derslikte ise 2 milyon 540 bin 557 çocuğa yaz Kur'an kursu hizmeti sunuldu.





Diyanet İşleri Başkanlığınca, din istismarıyla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik 16 bin 782 konferans, panel ve seminer ile 262 bin 750 vaaz ve irşat programı düzenlendi.





Dini bilgilere doğru erişim için ücretsiz eserler dağıtılacak





2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, toplumun güncel ihtiyaçlarını karşılamak, kasıtlı, yanlış ve hurafeye dayalı yaklaşımları ayırt ederek, temel dini bilgilere doğru ve sağlıklı biçimde erişimi sağlamak amacıyla yazılı, görsel ve işitsel kanallar aracılığıyla etkin bir bilgilendirme imkanı sunulacak.





Buna göre, dini bilgilere doğru ve sağlıklı biçimde erişimin sağlanmasına yönelik basılan eserler "ücretsiz" dağıtılacak, yabancı dil ve lehçelerde eserler basılacak.





Çocuklar için siyer etkinlik kitabı ve 11-14 yaş grubuna özel dini bilgiler kitabı hazırlanacak.





Ayrıca Kur'an kursu öğreticilerine yönelik yılda üç kez destekleyici ve bilgilendirici içerikler yayımlanacak.











