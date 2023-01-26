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Kur'an'a saldırı cinayettir: Uluslararası Müslüman Alimler Derneği'nden İsveç ve Hollanda'ya tepki

Uluslararası Müslüman Alimler Derneği (UMAD), Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç ve Hollanda'daki saldırıları kınadı. Basın açıklamasında “Gerçekten bu hangi açıdan bakılırsa bakılsın, insanlıkla bağdaşmayan bir cinayettir. Hedef barışı, ilim ve irfanı ortadan kaldırmaksa, bu cinayete karşı daha fazla barışı korumak ve tüm insanlığın kurtuluşu için çırpınmamız lazım” denildi.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
03:45 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uluslararası Müslüman Alimler Derneği, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç ve Hollanda'daki saldırıları kınadı.

Uluslararası Müslüman Alimler Derneği, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç ve Hollanda'daki saldırıları kınadı.

Uluslararası Müslüman Alimler Derneği (UMAD), Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç ve Hollanda’daki saldırıları kınadı. Konuyla ilgili İstanbul’daki dernek merkezinde basın açıklaması yapıldı. UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Ekinci, “Gerçekten bu hangi açıdan bakılırsa bakılsın, insanlıkla bağdaşmayan bir cinayettir. Hedef barışı, ilim ve irfanı ortadan kaldırmaksa, bu cinayete karşı daha fazla barışı korumak, adaletten yana hareket ederek tüm insanlığın kurtuluşu için çırpınmamız lazım” dedi.

- UMAD Yönetim İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı:
Müslümanlar hiç kimsenin kutsal saydığı değerlere sövüp saymaz. Bizim toplumumuzda böyle bir şey görülmemiştir, bu imandan dolayı. Çünkü bizde saygı esastır. Bu yüzden biz de kitabımıza saygı bekleriz.
- UMAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Adem Ergül:
Biz sadece Allah’a ve Allah’tan gelene düşmanlık edene düşman oluruz. Düşmanlığı da onun zatına değil, onun kötü davranışına ederiz. Onun da dirilmesi ve gerçekleri görmesi için gayreti sorumluluk biliriz.
- UMAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Beşir Eryarsoy:
Kur’an’ın nurunun yaygınlık kazandığını görmekten kendilerini bitiriyorlar. Onların yaktıkları aslında Kur’an değil. Yaktıkları kendi gelecekleridir. Çünkü Kur’an dünya ve ahirette kurtuluşun reçetesidir. Ve bu hale geldikten sonra bile Kur’an onları kurtaracak kadar güçlüdür. Yeter ki bunu anlayabilsinler.

#UMAD
#Kur'an-ı Kerim
#İsveç
#Hollanda
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Kur'an'a saldırı cinayettir: Uluslararası Müslüman Alimler Derneği'nden İsveç ve Hollanda'ya tepki
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