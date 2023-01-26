Kur'an'a saldırı cinayettir: Uluslararası Müslüman Alimler Derneği'nden İsveç ve Hollanda'ya tepki

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Uluslararası Müslüman Alimler Derneği, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç ve Hollanda'daki saldırıları kınadı.
Uluslararası Müslüman Alimler Derneği (UMAD), Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç ve Hollanda’daki saldırıları kınadı. Konuyla ilgili İstanbul’daki dernek merkezinde basın açıklaması yapıldı. UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Ekinci, “Gerçekten bu hangi açıdan bakılırsa bakılsın, insanlıkla bağdaşmayan bir cinayettir. Hedef barışı, ilim ve irfanı ortadan kaldırmaksa, bu cinayete karşı daha fazla barışı korumak, adaletten yana hareket ederek tüm insanlığın kurtuluşu için çırpınmamız lazım” dedi.