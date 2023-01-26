Kur'an'a saldırı cinayettir: Uluslararası Müslüman Alimler Derneği'nden İsveç ve Hollanda'ya tepki

- UMAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Beşir Eryarsoy:

Kur’an’ın nurunun yaygınlık kazandığını görmekten kendilerini bitiriyorlar. Onların yaktıkları aslında Kur’an değil. Yaktıkları kendi gelecekleridir. Çünkü Kur’an dünya ve ahirette kurtuluşun reçetesidir. Ve bu hale geldikten sonra bile Kur’an onları kurtaracak kadar güçlüdür. Yeter ki bunu anlayabilsinler.