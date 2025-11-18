Küresel sistemler çöktü yeni bir mimari gerek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, küresel sistemlerin çöktüğünü belirterek, “Artık bildik yöntemlerle yol alınamaz. Yeni ve adil bir küresel siyasi, iktisadi mimari kurmak zorundayız” dedi. Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi’nin 23. Sonbahar Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu. Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da dün başlayan ve yarın bitecek olan programın açılışında yaptığı konuşmada küresel adaletsizliğin derinleştiğini, krizlerin dünya geneline yayıldığını vurguladı.

BM KRİZLERİN PARÇASI OLDU

Uluslararası kurumların etkinliğini tamamen yitirdiğini ifade eden Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler’e yönelik sert eleştiriler getirerek, “Sorunları çözmesi beklenen yapılar aciz kaldı. Hatta daha ileri gidiyorum: Bu kurumlar küresel sorunların bizzat nedeni hâline geldi. Yeni bir küresel sistem kurmak bütün insanlığın ortak görevidir” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Batı merkezli düzenin çarpıklığını şu sözlerle anlattı: “İklim krizinden göçe, gelir adaletsizliğinden aşırı silahlanmaya kadar devasa sorunlar yaşıyoruz. Bunların hiçbiri sadece bölgesel değil. Dünya, insanlık tarihinin en karmaşık süreçlerinden geçiyor.”

GAZZE SOYKIRIMINI SAKIN UNUTMAYIN

AGİTPA delegasyonuna tarihi bir uyarıda bulunan Kurtulmuş, Gazze’de yaşanan katliamın küresel vicdanda derin yaralar açtığını söyleyerek, “Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi: Unutulan soykırım tekrar eder. Srebrenica’yı unutmadığımız gibi Gazze soykırımını da asla unutmayacağız. Net söylüyorum: Eğer unutursak, bu vahşet başka yerlerde yeniden yaşanır” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, uluslararası toplumun sessiz kalmasının İsrail’e cesaret verdiğini belirterek ekledi: “Netanyahu ve çetesi aldığı desteklerle soykırıma devam ediyor. Uluslararası sistemin artık harekete geçmesi gerekiyor.”

FİLİSTİN’İN AGİT’E KATILMASI GEREK

Filistin’in uluslararası platformlarda hak ettiği statüye kavuşması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Artık Filistin Devleti’nin AGİTPA üyesi olmasının tam zamanı” dedi. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulmadan bu krizin sona ermeyeceğini belirtti. Kurtulmuş, Türkiye’nin savaşın başından beri barış için aktif diplomasi yürüttüğünü hatırlatarak, “Bu savaş sadece iki ülke arasında değil. Avrupa’yla Rusya arasında, giderek Doğu ile Batı arasında büyük bir çatışmaya dönüşme potansiyeline sahip” diye belirtti. Türkiye’nin esir takası, tahıl koridoru ve insani girişimlerde kararlılıkla rol aldığını ifade etti.







