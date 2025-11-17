Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Komisyon 17’nci kez toplanıyor

Komisyon 17’nci kez toplanıyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ali Yerlikaya, İbrahim Kalın, Yaşar Güler.
Ali Yerlikaya, İbrahim Kalın, Yaşar Güler.

“Terörsüz Türkiye” hedefi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın 17’nci kez toplanacak. Komisyon, ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Bütçe müzakerelerinin devam ettiği TBMM’de bu hafta da gündem yoğun olacak. Şehit cenazeleri nedeniyle geçtiğimiz perşembe günü çalışmayan Genel Kurul’da önce vakıflarla ilişkin 19 maddelik yasa teklifinin kalan 9 maddesi, ardından da pek çok vergide istisnayı kaldıran ve kamuya yıllık 220 milyar lira ilave gelir sağlayacak olan 40 maddelik ekonomi torba teklifi görüşülecek. Bilişim ve dolandırıcılık suçlarını düzenleyecek olan ve 20 maddeden oluşması beklenen 11’inci Yargı Paketi de perşembe günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Daha önce 2 kez ertelenen komisyonun 17’nci toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise bugün İçişleri Bakanlığı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çarşamba Dışişleri Bakanlığı, perşembe Milli Eğitim Bakanlığı, cuma ise Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.



#Terörsüz Türkiye
#Toplum
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ 1.389 PERSONEL ALIMI: Devlet Su İşleri personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ işçi alımı branşları açıklandı