Komisyon 17’nci kez toplanıyor

“Terörsüz Türkiye” hedefi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın 17’nci kez toplanacak. Komisyon, ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.
Bütçe müzakerelerinin devam ettiği TBMM’de bu hafta da gündem yoğun olacak. Şehit cenazeleri nedeniyle geçtiğimiz perşembe günü çalışmayan Genel Kurul’da önce vakıflarla ilişkin 19 maddelik yasa teklifinin kalan 9 maddesi, ardından da pek çok vergide istisnayı kaldıran ve kamuya yıllık 220 milyar lira ilave gelir sağlayacak olan 40 maddelik ekonomi torba teklifi görüşülecek. Bilişim ve dolandırıcılık suçlarını düzenleyecek olan ve 20 maddeden oluşması beklenen 11’inci Yargı Paketi de perşembe günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Daha önce 2 kez ertelenen komisyonun 17’nci toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise bugün İçişleri Bakanlığı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çarşamba Dışişleri Bakanlığı, perşembe Milli Eğitim Bakanlığı, cuma ise Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.