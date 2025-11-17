Komisyon 17’nci kez toplanıyor

Bütçe müzakerelerinin devam ettiği TBMM’de bu hafta da gündem yoğun olacak. Şehit cenazeleri nedeniyle geçtiğimiz perşembe günü çalışmayan Genel Kurul’da önce vakıflarla ilişkin 19 maddelik yasa teklifinin kalan 9 maddesi, ardından da pek çok vergide istisnayı kaldıran ve kamuya yıllık 220 milyar lira ilave gelir sağlayacak olan 40 maddelik ekonomi torba teklifi görüşülecek. Bilişim ve dolandırıcılık suçlarını düzenleyecek olan ve 20 maddeden oluşması beklenen 11’inci Yargı Paketi de perşembe günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak.