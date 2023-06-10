Kurmaylarla yola devam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete’de dün yayımlandı. İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Hasan Doğan yeniden aynı görevlere getirildi. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yeniden atandı.

YENİDEN ATANDILAR

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan

Bal da görevlerine devam eden bürokratlar. Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı da Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na yeniden getirildi.

Hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na yeniden atanan Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.”







